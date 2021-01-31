Bakan Kasapoğlu'ndan öğrencilere karne hediyesi 10 bin kitap

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karne hediyesi olarak öğrencilere 5 bin kitap hediye ettiklerini, gençlerin yoğun ilgisi sonrası 5 bin kitap daha hediye edeceklerini duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından "Yarıyıl tatilinde kitapseverleri yeni eserlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Seçtiğimiz yeni 10 kitaptan yine 5 bin arkadaşıma hediye edeceğim. Yeni haftanın hediye kitapları için "Tatilde okuyoruz" demek isteyenlerin yazacaklarını bekliyorum." paylaşımında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise "Karne hediyesi olarak gençlere 5 bin kitap hediye eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyadan yayımladığı mesaja gençlerin yoğun ilgi göstermesinin ardından 5 bin kitap daha hediye edileceğini açıkladı." ifadesi kullanıldı.

Kasapoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alışılagelmişin dışında bir durumla eğitim hayatlarına devam eden öğrencilere ilk günden itibaren desteğini gösterdiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: