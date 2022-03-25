Bakan Kirişci, Tokat Havalimanı ve diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Üreticilerimizden ekilmedik bir karış toprak, dikilmedik bir fidan, ağılımızda, kümesimizde barındırmadık tek bir hayvan bırakmamalarını rica ediyoruz." dedi.

Bakan Kirişci, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine bakanlık görevini tevdi etmesinin ardından halka ilk seslenişini Tokat'ta gerçekleştirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu görevi kendisine tevdi etmesinden dolayı teşekkür eden Kirişci, altyapısı ve üstyapısıyla Tokat'a yakışan bir havalimanının açılışı dolayısıyla bir arada olduklarını belirtti.

Yeni havalimanının hayırlı olmasını dileyen Kirişci, "2002-2017 yıllarında Mecliste Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı olarak görev yaptığım sırada Tokat'ı değişik vesileler için ziyaret etmiştim ama çok şükür, görüyorum ki geride kalan 20 yıl içinde Tokat'ımız çok önemli mesafeler katetmiş. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hizmetleri gerçekleştiren herkese şükranlarımı arz ediyorum. Çünkü AK Parti denildiğinde hizmet siyaseti akla gelir. Dolayısıyla bizim lafla işimiz yok. Bizim işimiz hizmet." diye konuştu.

Geçen sene kuraklık yaşandığını ama bu yıl bereketli bir yıl olmasını beklediklerini dile getiren Kirişci şöyle devam etti:

"Üreticilerimizden ekilmedik bir karış toprak, dikilmedik bir fidan, ağılımızda, kümesimizde barındırmadık tek bir hayvan bırakmamalarını rica ediyoruz. Üretmeden tüketmek yok. Bir zamanlar şu söylenirdi; üreticinin ürettikleriyle birileri alay ederdi, adeta küçümserdi ama gördük ki ne cebimizdeki teknoloji ne cebimizdeki para bizim bu ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Paramız olsa dahi eğer üretmiyorsak, başkalarının ürettiklerine sahip olamıyoruz. Bu manada ülkenin aziz çiftçilerine, aziz üreticilerine hepiniz adına bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Onun için diyoruz ki üreticilerimize siz üretin yeter. Biz sizin arkanızdayız. Sayın Cumhurbaşkanımız sizin arkanızda, hükûmetimizin bütün üyeleri arkanızda. 150 bini aşan merkez ve taşra teşkilatlarıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız sizlerin yanında ve sizlerin hizmetinde."

"Biz üreteceğiz, 84 milyon bu aziz millet ürettiklerimizi tüketecek." diyen Kirişci şöyle konuştu:

"Yeter mi? Yetmez. Bu ülkeye gelen misafirler var, turistlerimiz var. Pandemi öncesi 50 milyonu aşmıştı hatırlarsanız. İnşallah tekrar pandemi öncesi döneme dönerek 50 milyonu aşan turistlerimizi de misafirlerimizi de doyuracağız ve bu ülke ihraç etmeye devam edecek ama bu, kendi içimizdeki birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece olur.

Bakınız, Karadeniz'in kuzeyinde, yanı başımızda bir Rusya-Ukrayna savaşı var. Herkes zannetti ki bu savaş sadece iki ülke arasında cereyan ediyor ama öyle olmadığını gördük. İçimizden var mı bu savaşın ne zaman biteceğini bilen? Yok. Peki doğal gaz, petrol fiyatları acaba nereye kadar çıkacak? Biliyor muyuz? Onu da bilemiyoruz. Dolayısıyla böylesi artık bölgesel olmaktan çıkmış, global hale gelmiş Rusya-Ukrayna savaşı bize bir şeyi öğretmiştir. Biz önce kendimiz için üreteceğiz, önce bu aziz millet için üreteceğiz, bu aziz milletin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bunu bu zamana kadar bu ülkenin üreticileri yaptı, bundan sonra da yapacak. İyi ki onlar var, iyi ki üretiyorlar ve üretmeye devam ediyorlar."

