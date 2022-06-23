Bakan Kirişci ve Soylu yangın bölgesini havadan inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki orman yangınını havadan inceledi.

Kirişci ve Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangının sürdüğü ormanlık alanda helikopterle incelemede bulundu.

Bakanlara, AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan eşlik etti.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda 21 Haziran'da çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.



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