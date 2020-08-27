YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bakan Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle video konferansla görüştü:

Bakan Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle video konferansla görüştü:

ANKARA HABERLERİ  | 27.08.2020 23:57 | Son Güncelleme

"Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, vaka artışının sebepleri ve illerde alınacak tedbirleri ele aldık"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, salgınla ilgili yeni gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün 18 ilin sağlık müdürü ile bir toplantı yaptıklarını duyurdu.

Sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldiklerini belirten Koca, "Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, vaka artışının sebepleri ve illerde alınacak tedbirleri ele aldık. Tanı ve tedavide yeni yaklaşımları paylaştık." açıklamasını yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyorYer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyor
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
En Çok Okunan Yerel Haberler
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
Korona önemleriyle aşure dağıtımı
Korona önemleriyle aşure dağıtımı
Kayserispor Aksel’i serbest bıraktı
Kayserispor Aksel’i serbest bıraktı
Çocukların duyarlı davranışı yavru köpekleri kurtardı
Çocukların duyarlı davranışı yavru köpekleri kurtardı
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
Tasarladıkları roketlerle TEKNOFEST'te yarışacaklar
Tasarladıkları roketlerle TEKNOFEST'te yarışacaklar

Ankara Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:07
Öğle
12:55
İkindi
16:36
Akşam
19:32
Yatsı
20:56

Ankara Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Maıdan Kuzucu Eczanesi
Cankaya
Kadıoğlu Eczanesi
Cankaya
Erk Eczanesi
Yenimahalle
Çöllü Eczanesi
Mamak
Koçyiğit Eczanesi
Cankaya
Nurdan Eczanesi
Cankaya
Uğur Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı
Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
'Ben çıkana kadar nefes almayın'
'Ben çıkana kadar nefes almayın'
Baskına giden polise oral seks teklifi
Baskına giden polise oral seks teklifi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.