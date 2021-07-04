Bakan Koca, 2 havalimanı ile 2 sınır kapısında daha Kovid-19 aşı hizmeti sunulacağını bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında yarından itibaren 2 havalimanı ile 2 sınır kapısında daha aşı hizmeti sunulacağını belirtti.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "48 havalimanından 38'inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza birinci veya ikinci doz aşı hizmeti sunuyoruz. 4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak." ifadelerini kullandı.
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