Bakan Koca, aşı olmamış iki sağlık çalışanının Kovid-19 sebebiyle vefat ettiğini açıkladı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Operatör Dr. İlhami Atılgan ve patolog Dr. Murat Tad'ın Kovid-19 sebebiyle vefat ettiğini belirterek, "Kayıtlarımızdan maalesef, iki değerli hekimin aşı olmadığını öğrendik. Meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Benzer acılar artık yaşanmasın." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İki arkadaşımız Kovid-19'a yenildi. Operatör Dr. İlhami Atılgan 55, patolog Dr. Murat Tad 49 yaşındaydı. Kayıtlarımızdan maalesef, iki değerli hekimin aşı olmadığını öğrendik. Meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Benzer acılar artık yaşanmasın."
Operatör Dr. İlhami Atılgan'ın Ankara'da özel bir muayenede kadın doğum uzmanı olarak hizmet verdiği, patolog Dr. Murat Tad'ın ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktor öğretim üyesi olarak görev yaptığı öğrenildi.
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