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Bakan Koca: "Bolu'da içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledildi"

19.07.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Koca: "Bolu'da içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledildi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'nun Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkinin hastanelere nakledildiğini, 31 kişinin tedavisinin tamamlandığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu'nun Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledilmiştir. 31 kişinin tedavisi tamamlandı. 10'u yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisi sürüyor. Çaydurt Yuva Köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Bolu içme suyu sağlık bakanı fahrettin koca

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