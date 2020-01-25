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  4. Bakan Koca: "Deprem bölgesinde 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır"

Bakan Koca: "Deprem bölgesinde 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır"

ANKARA HABERLERİ  | 25.01.2020 11:49 | Son Güncelleme

"Şu an ihtiyaç olmamakla birlikte, sahra hastaneleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulabilecek tüm donanımı ivedilikle depremden etkilenen bölgelere sevk ettik"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde şu an 50'şer kişilik 4 sahra hastanesi ve 48 çadırın kuruluma hazır şekilde bulunduğunu bildirdi.

Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Şu an ihtiyaç olmamakla birlikte sahra hastaneleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulabilecek tüm donanımı ivedilikle depremden etkilenen bölgelere sevk ettik. Bölgede şu an 50'şer kişilik 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır şekilde mevcuttur."

Koca, paylaşımında bölgedeki çalışmalara ilişkin verilerin olduğu bir infografiğe de yer verdi.

"447 ekip ve 2 bin 2625 personelimizle yanınızdayız" başlıklı infografikte, bölgede 3 mobil komuta aracı, 127 UMKE ekibi, 317 ambulans, 635 UMKE personeli, 951 112 personeli ve 120 diğer personelin bulunduğu bilgisi yer aldı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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