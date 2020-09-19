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Bakan Koca, Ege Bölgesi illeriyle konferans gerçekleştirdi

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.09.2020 15:40 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Dr.

Bakan Koca, Ege Bölgesi illeriyle konferans gerçekleştirdi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk ile salgının son durumu hakkında konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Ege bölgesi il sağlık Müdürleri ile Konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi. Aralarında Denizli’nin de bulunduğu konferansta genel olarak illerin sağlık yatırımları, çalışmalar ve korona virüs hakkına son durumlar ele alındı. Yapılan çalışmalar hakkında paylaşımda bulunan Bakan Koca, “İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Uşak, Denizli il sağlık müdürleri, hastane başhekimleri ve saha koordinatörlerimiz ile il bazında toplantılar yaptık. Salgında son durumu, filyasyon çalışmalarını, tamamlanan ve planlanan sağlık yatırımlarını ele aldık. Çabamıza tedbirle destek verin” ifadelerini kullandı.

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