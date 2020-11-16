Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamada bulundu:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındığını bildirdi.

Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantı sonrasında yazılı açıklama yaptı.

Dünyanın 11 aydır yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğine dikkati çeken Koca, salgının küresel ölçekte yayılmaya ve can almaya devam ettiğini vurguladı. Bugün itibarıyla dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildiğine, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandığına işaret eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde mart-mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareket kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı."