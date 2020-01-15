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  4. Bakan Koca, saldırıya uğramasına rağmen hastasının doğumunu gerçekleştiren doktorla görüştü

Bakan Koca, saldırıya uğramasına rağmen hastasının doğumunu gerçekleştiren doktorla görüştü

ANKARA HABERLERİ  | 15.01.2020 20:19 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Saldırgan hakkında gerekli hukuki işlem yapılmıştır. Sürecin takipçisi olacağım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye'de hasta yakını tarafından saldırıya uğramasına rağmen kutsal mesleğinin gereğini yerine getirip doğumu gerçekleştiren Operatör Doktor Gökhan Gönen'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Koca, sosyal medya hesabı Twitter'daki paylaşımında, "Saldırgan hakkında gerekli hukuki işlem yapılmıştır. Sürecin takipçisi olacağım." ifadelerini kullandı.

Rahatsızlanan iki aylık hamile eşini Osmaniye Devlet Hastanesi doğum servisine getiren M.B, hasta kaydı konusunda çıkan tartışmada, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gönen'i darbetmiş, doktorun şikayeti üzerine gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Gönen, kendisine yapılan ilk yardımın ardından, acil müdahale gereken hamile bir kadının sezaryen ameliyatına girmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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