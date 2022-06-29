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Bakan Koca, Şanlıurfa'daki doktora şiddet olayında tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiğini bildirdi

29.06.2022 02:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Koca, Şanlıurfa'daki doktora şiddet olayında tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiğini bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde görevli doktora saldıran hasta yakınları hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiğini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından, "Urfa'dan yeni haber. Viranşehir'de özel bir tıp merkezinde yaşanan şiddet suçunun şüphelileri hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilerek şüphelilerin tutuklanması talep edilmiştir." paylaşımında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Viranşehir

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