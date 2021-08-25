Bakan Koca, Tokat ve Kocaeli'nin aşılamada mavi kategorideki iller arasına geçtiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat ve Kocaeli'de aşılanmanın yüzde 75'i geçtiğini ve mavi kategorideki iller arasında yer aldığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tokat ve Kocaeli'nin aşılanmada "mavi" kategorideki iller arasına geçtiğini belirtti.

Paylaşımında, "Türkiye sevinçli. İki ilimiz daha yüzde 75'in üzerindeki ilk doz aşı oranıyla düşük riskli." ifadesini kullandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz