YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bakan Koca'dan, 65 yaş ve üzerine yönelik kısıtlamaya ilişkin paylaşım:

Bakan Koca'dan, 65 yaş ve üzerine yönelik kısıtlamaya ilişkin paylaşım:

ANKARA HABERLERİ  | 20.11.2020 16:31 | Son Güncelleme

"65 yaş ve üstü büyükler, bir süreliğine sadece 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 'Neden herkes değil de büyükler?' İleri yaşlarda hastalığa karşı vücut direncimiz azalıyor" - "Kısıtlama size karşı değil, virüse karşı. Sizi korumamıza yardımcı olun"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "65 yaş ve üstü büyükler, bir süreliğine sadece 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 'Neden herkes değil de büyükler?' İleri yaşlarda hastalığa karşı vücut direncimiz azalıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter'dan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bugünlerde sağlığı korumanın zorlaştığını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Kovid-19 biz bir araya geldikçe yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00'de başlayacak. 65 yaş ve üzeri, sadece 10.00-13.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz.

Neden büyükler? 65 yaş ve üstü büyükler, bir süreliğine sadece 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 'Neden herkes değil de büyükler?' İleri yaşlarda hastalığa karşı vücut direncimiz azalıyor. Kısıtlama size karşı değil, virüse karşı. Sizi korumamıza yardımcı olun."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar

Ankara Namaz Vakitleri 20 Kasım Cuma

İmsak
06:05
Sabah
07:32
Öğle
12:39
İkindi
15:13
Akşam
17:36
Yatsı
18:58

Ankara Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Cuma

Ayfer Eczanesi
Cankaya
Cadde Park Eczanesi
Cankaya
Daldal Eczanesi
Cankaya
Duru Eczanesi
Cankaya
Durusu Eczanesi
Cankaya
Gülen Eczanesi
Cankaya
Muratlı Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.