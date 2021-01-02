Bakan Koca'dan acil durum hastanelerine ilişkin açıklama:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerinde bugüne kadar 235 bin hastaya hizmet verildiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerinin her birini 1008 odalı ve tek yataklı olarak teslim aldıklarını belirtti.

Bu hastanelerde bugüne kadar 235 bin hastaya hizmet verildiğini vurgulayan Koca, "Yatacak yerimiz de verecek cevabımız da var. Milletimizin hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin "sadece 246 yatakla hizmet verdiğine, daha çok yurt dışından sağlık turizmi amacıyla gelen hastalara bakıldığına" yönelik duyumlar aldığını söylemişti.

