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Bakan Koca'dan Ardahanlı köylülere "aşı" teşekkürü

14.01.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Koca'dan Ardahanlı köylülere "aşı" teşekkürü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ardahan'da dondurucu soğuğa rağmen köylere Kovid-19 aşı hizmeti ulaştıran sağlık çalışanlarının görüntülerini paylaşarak, aşılarını yaptıran vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ardahan'daki Beşiktaş Köyü'nde yerinde aşılama çalışmalarını yürüten sağlık çalışanları ve vatandaşların görüntülerine yer verdi.

Kar, tipi ve soğuk havanın etkili olduğu bölgelerde araçların çıkamadığı yerlere zaman zaman yürüyerek gitmek zorunda kalan sağlık çalışanlarının çalışmalarının anlatıldığı görüntülerde, aşı olan vatandaşlar da kapılarına kadar gelen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bakan Koca, bu paylaşımına, "Biz teşekkür ederiz. Bizi böyle güzel karşıladınız ve aşılarınızı yaptırmak istediniz ya. Ardahan'dan köyünüze kar kış hiç engel değil." notunu düştü.

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