YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bakan Koca'dan Kovid-19 testi pozitif çıkanlara filyasyon uyarısı:

Bakan Koca'dan Kovid-19 testi pozitif çıkanlara filyasyon uyarısı:

ANKARA HABERLERİ  | 03.11.2020 23:15 | Son Güncelleme

"Filyasyon ekiplerimize temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın. Ne kadar dikkatli olursanız yayılımı o kadar azaltırız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanlara, "Filyasyon ekiplerimize temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın. Ne kadar dikkatli olursanız yayılımı o kadar azaltırız." uyarısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kovid-19 testiniz pozitif çıktıysa belirtilerin başlangıcından 2 gün öncesine dek kimlerle temasınız olduysa onlara bilgi verin. Kendilerini takip etsinler. Filyasyon ekiplerimize temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın. Ne kadar dikkatli olursanız yayılımı o kadar azaltırız. Temaslı olduğunuz birinin testi pozitif çıktıysa kendinizi Kovid-19 belirtileri açısından takibe alın. Belirti göstermeseniz bile izole olmaya çalışın. Temaslı listesinde adınız söylenmemiş olabilir. Size 1 gün içinde ulaşılmamışsa aile hekiminizi arayın."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
En Çok Okunan Yerel Haberler
Tarihi Edremit evleri gün yüzüne çıkıyor projesi restorasyonu başladı
Tarihi Edremit evleri gün yüzüne çıkıyor projesi restorasyonu başladı
Avrasya Üniversitesi öğrencilerinden anlamlı etkinlik
Avrasya Üniversitesi öğrencilerinden anlamlı etkinlik
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Diyarbekirspor’un önceliği lig
Diyarbekirspor’un önceliği lig
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı

Ankara Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
05:49
Sabah
07:14
Öğle
12:37
İkindi
15:24
Akşam
17:50
Yatsı
19:10

Ankara Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Aysen Eczanesi
Cankaya
Dilara Eczanesi
Cankaya
Eray Eczanesi
Cankaya
Galleria Eczanesi
Cankaya
Hasbahçem Eczanesi
Cankaya
Natura Eczanesi
Cankaya
Türkü Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
TP'den petrol arama ruhsat başvurusu
TP'den petrol arama ruhsat başvurusu
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
THY’ye 'Beypazarı' Uçağı Için Teşekkür Ziyareti
THY’ye 'Beypazarı' Uçağı Için Teşekkür Ziyareti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.