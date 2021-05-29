Bakan Koca'nın Kovid-19 aşılamasında başlattığı kampanyaya destek için sağlık müdürleri de "kolları sıvadı"

Kampanyaya katılan Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Rize'den gelen mesaja cevaben aşılama faaliyetleri için tüm sağlık çalışanları olarak "kolları sıvadıklarını" belirtti.

- "Vaka sayıları düşmeye başladı"

Kentte Kovid-19 ile mücadelede son durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Öğütlü, aşılama çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Vatandaşların maske mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeye devam etmesi uyarısında bulunan Öğütlü, "Vaka sayıları düşmeye başladı. Bu da bizim yavaş yavaş normalleşmeye girebileceğimizi gösteriyor." dedi.

Vakalarda görülen düşüşleri daha iyi duruma getirmek istediklerini vurgulayan Öğütlü, "Lütfen tüm vatandaşlarımız, aşılama için risk ve yaş grubu durumuna göre sıraları gelince hemen randevu alsınlar. Biz hazırız, onları bekliyoruz." ifadesini kullandı.

