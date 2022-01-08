Bakan Kurum, AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kampı'nda konuştu: (2)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ülkemizi şikayet eden, milletin vekili yerine 11'inci büyükelçi gibi davrananların Türkiye'ye vereceği hiçbir şey yoktur. Gücünü milletten alanlar üstün gelecek, sırtını terör örgütlerine yaslayanlar kaybedecek." dedi.

Kurum, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kampı'nda, çevre ve iklim politikaları hakkında sunum yaptı.

Türkiye topraklarının büyük bir kısmının deprem kuşağında yer aldığını dile getiren Kurum, bu coğrafyayı dışarıdan gelen saldırılara karşı korurken aynı hassasiyetin, iklim değişikliğiyle yukarıdan, fay hatlarıyla aşağıdan gelen afetlere karşı da gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Bu açıdan kentsel dönüşüm çalışmalarının şehirlerin geleceği açısından büyük önem arz ettiğini vurgulayan Kurum, şunları söyledi:

"Sağlıksız yapı stokunun yenilenmesi için Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğimizle bugüne kadar 1,7 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. TOKİ eliyle 1,1 milyon konut inşa ederek, vatandaşlarımıza teslim ettik. Şu anda yatırım değeri 120 milyar lira olan tam 350 bin dönüşüm ve sosyal konutumuzun inşasını sahada sürdürüyoruz. Hem şehri ihya ediyor hem de istihdama katkı sunarak ekonomiye adeta can suyu veriyoruz."

Elazığ Abdullahpaşa'da, Rüstempaşa'da ve diğer mahallelerde, Malatya Pütürge ve Doğanyol'da tarihi bir dönüşümü gerçekleştirdiklerini belirten Kurum, büyük bir bölümünü tamamladıkları 36 bin yeni yuvayı sahiplerine teslim ettiklerini bildirdi.

Bakan Kurum, İzmir'de de 5 bin 400 konutluk proje ile birilerin yıllardır yapmayı başaramadığı hizmeti götürdüklerini anlatarak, İzmir'de altın harflerle yazılacak, şehrin en büyük kentsel dönüşümünü gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ankara'da da 15 milyon metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Kurum, 20 bin 824 binanın da riskli yapı tespitlerini yaparak dönüşüme tabi tuttuklarını ifade etti. Başkentte kira yardımlarından kamulaştırmaya ve proje uygulamalarına kadar 842 milyon liralık destekte bulunduklarını dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Ankara'da en büyük kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştirdik. Şimdiye kadar Altındağ, Mamak, Kuzey Ankara, Sincan ve Yenimahalle ilçelerimizde 66 projede 38 bin 254 konut, 335 iş yeri inşa ettik. Halen Altındağ’da 7, Mamak’ta 3, Çankaya’da 2, Kızılcahamam’da 2 noktada, Gölbaşı Gerder Mahallesi, Kalecik Çansakale ve Halitçeviri Mahallesi ve Yenimahalle’de 2 bin 817 konut, 494 iş yerinin inşaatına devam ediyoruz. 15 ayrı projede ise 3 bin 262 konut ve 1590 iş yerini planladık."

Bakan Kurum, Ankara'nın ilçelerinde ve mahallelerinde yapılan yatırımlar hakkında da bilgi verdi.

- Sıfır atık sanayi siteleri projeleri

Türkiye'nin ilk Sıfır Atık Sanayi Siteleri olan Konya'daki 2 bin 690 dükkana sahip motorlu sanayi sitesinin, 1526 iş yeri kapasiteli Samsun İlkadım Toybelen Sanayi Sitesi'nin yapımına devam ettiklerini anlatan Kurum, Osmaniye, Rize Çayeli, Afyonkarahisar Dinar, Amasya Suluova, Trabzon Akçaabat ve Arsin, Kayseri Kocasinan, Kütahya İnköy, Adana Sarıçam, Diyarbakır sanayi sitelerinin proje çalışmalarına da başladıklarını bildirdi.

Ankara Yenimahalle'de geri dönüşüm sanayi sitesi olarak tasarlanan, 250 milyon lira bedelli, Yakacık Hurdacılar Sanayi Sitesi 1. Etap'ta 134 dükkan için inşa çalışmalarını hızla sürdürdüklerini vurgulayan Kurum, Kahramankazan'ın Saray Mahallesi'nde de yeni bir sanayi sitesi inşa edeceklerini belirtti.

Bakan Kurum, TOKİ Başkanlığınca Ankara'da toplam yatırım değeri 63 milyar 594 milyon lira olan 83 bin 409 konut ile beraber yüzlerce sosyal donatıyı Ankaralılara kazandırdıklarını kaydetti.

Ankara'nın konut ihtiyacına cevap verecek adımları kararlılıkla attıklarına işaret eden Kurum, bu yıl için de yeni konut projelerine hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

- "Ankara'yı yeniden eser siyasetiyle buluşturacağız"

AK Parti teşkilatına seslenen Kurum, Ankara'daki 26 belediyenin 19'unun AK Parti, 3'ünün Cumhur İttifakı'na ait olduğunu anlattı. Belediye Meclis seçimlerinde de Cumhur İttifakı olarak 2,5 kat üstünlüklerinin bulunduğunu dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce 2023, ardından 2024 yerel seçim zaferlerimizle Ankara'mızı yeniden eser siyasetiyle, gönül siyasetiyle buluşturacağız. Ne yazık ki bugün Ankara, belediyecilikte bizim getirdiğimiz noktadan, ortaya koyduğumuz seviyeden çok geride, çok uzaktadır. Ulaşımda, trafikte, peyzajda, altyapı hizmetlerinde pek çok sorun vardır ve Ankaralı hemşerilerimizi fazlasıyla rahatsız etmektedir. Biz Ankara'ya 25 yıl, gece gündüz demeden hizmet ettik. Yatırım yaptık, istihdam sağladık, eser kazandırdık. Adeta Ankara'ya çağ atlattık, dünya şehirleriyle yarışır hale getirdik. Bayrağı çok yükseklere taşıdık. Onlar ise gerçekleştiremedikleri vaatlerini, başarısızlıklarını, algı yönetimiyle, sosyal medya çalışmalarıyla kapatmaya çalışıyorlar. Görüyoruz ki; Ankara'yı güzelleştireceğiz dediler, parkları, rekreasyon alanlarını yeşilsiz bıraktılar, kaderine terk ettiler. Borç almayacağız dediler, milyonlarca avro kredi kullandılar. Ankara'yı kışta kara, yazda susuzluğa, sabah saatlerinde trafiğe, günün her saatinde çevre kirliliğine, salgında da virüse terk ettiler."

Ankara'nın her bir köşesine önemli hizmetleri kazandırdıklarının altını çizen Kurum, ehliyetin, liyakatin, eser siyasetinin yanında olanların AK Parti teşkilatları olduğunu ifade etti.

Ankara'yı yeniden ehline teslim etmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"İnanıyor ve biliyorum ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ankara'mızda emanet ehil ellere, liyakatli ellere yeniden geçecektir. Her bir beldemizi, ilçemizi, şehrimizi milletimizin emaneti görüyor, çalışmalarımızı bu hassasiyetle sürdürüyoruz. Ancak milletten aldıkları yetkiye layık olamayanlar, şehirleri çöpe, çukura ve çamura teslim edenler beceriksizliklerini örtmek için mağduriyet edebiyatına sarılıyorlar. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Onlar, herkesi kendileri gibi sandıkları için yalanla, iftirayla, algıyla gündem olmaya çalışıyorlar. Biz şehirlerimizin, ilçelerimizin, beldelerimizin kısacası 84 milyonun derdiyle dertleniyoruz. Onlara diyoruz ki bunu anlamak için şehirlerimize bakmanız, yatırımlarımıza, projelerimize gözlerinizi kapatmamanız yeterli olacaktır."

- "2023 ve 2024 seçimleri Türkiye'nin dönüm noktası"

Her zaman millet ile yan yana, etle tırnak gibi olduklarını belirten Kurum, millete söyleyecek bir sözü olmayan, akla yatan hiçbir vaadi bulunmayan, eser üretemeyen, hizmet getiremeyenlerin, seçimden önce verdikleri sözleri tutamayanların millete vereceği hiçbir şey olmadığını kaydetti.

2023 ve 2024 seçimlerinin Türkiye'nin dönüm noktası olacağına işaret eden Kurum, "Ülkemizi şikayet eden, milletin vekili yerine 11'inci büyükelçi gibi davrananların Türkiye'ye vereceği hiçbir şey yoktur. Gücünü milletten alanlar üstün gelecek, sırtını terör örgütlerine yaslayanlar kaybedecek." diye konuştu.

Partililere büyük görev düştüğünü ifade eden Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızı 2023'te yeniden seçmek boynumuzun borcudur, bu ülkeye borcumuzdur, çocuklarımıza, Türkiye'nin geleceğine olan borcumuzdur. İşte bu nedenle projelerimizi, yatırımlarımızı çok daha güçlü bir şekilde anlatalım. Girilmedik kapı, alınmadık gönül bırakmayalım. İnşallah, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023 ve 2024 seçimlerinde bir kere daha zafer kazanacak, milletimizin büyük teveccühüyle yeni destanlar yazacak, yepyeni başarı hikayelerine imza atacağız. İnanıyoruz çünkü iman ettik, başaracağız çünkü çalışıyoruz. Boş yatmıyoruz, gece gündüz çalışıyoruz."

(Bitti)

