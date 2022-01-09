Bakan Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Meclis Üyeleri Toplantısı'nda konuştu: (2)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün İstanbul, tarihinde hiç görmediği ciddiyetsizlikle karşı karşıyadır. İstanbul, bu şehir için tek bir hayal kurmayanların, kuramayanların ellerinde adeta mahkumdur, mahzundur." dedi.

Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Kurum, önemsedikleri bir çok millet bahçesinin bulunduğunu, Bayrampaşa'ya bir yeşil alanı hediye edeceklerini belirtti.

"Erbakan Hoca'mızın hatırası var ve o hatıraları da yad edeceğimiz bir millet bahçesi olacak" diyen Kurum, ihalesi şubatta yapılacak bu millet bahçesinin, 2023'te bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

İstanbul'daki yeşil alanları artırırken diğer yandan doğal güzellikleri korumaya devam ettiklerini dile getiren Kurum, geçen haziran ayında Marmara Denizi'nde görülen müsilaj probleminin çözümü için 7/24 esasına dayalı temizlik seferberliği başlattıklarını ve denizi müsilajdan tamamen temizlediklerini vurguladı.

Bakan Kurum, "Tüm belediyelerimizden atık su arıtma ve katı atık sistemlerimize dair gerekli iyileştirmeleri yapmalarını özellikle rica ediyorum. Her konuda olduğu gibi, bu kritik konuda da belediyelerimizin, İstanbul'umuzun yanında olduğumuzu özellikle ifade ediyorum. Tertemiz denizlerimizle, millet bahçelerimizle, çevre yatırımlarımızla, iklim değişikliğiyle mücadelemizle, İstanbul'umuzu yeşilsiz, mavisiz bırakmaya azmetmiş olanlara rağmen bu güzel şehri yeşilin ve mavinin cenneti haline getirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Depremle mücadele terörle mücadele kadar önemlidir"

Kurum, ülkede yıllık ortalama 23 bin deprem yaşandığına, toprakların yüzde 66'sının, nüfusun yüzde 71'inin, afet riski yüksek bölgelerde bulunduğuna işaret etti.

Depremle mücadelenin terörle mücadele kadar önemli olduğunu vurgulayan Kurum, "Bu anlamda kentsel dönüşüm seferberliğimiz, ülkemizin, milletimizin, şehirlerimizin geleceği noktasında hayati bir rol oynuyor. Geçmişte ve yakın tarihte yaşadığımız acıların tekrar etmemesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında başlattığı Kentsel Dönüşüm Seferberliğimiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmalara bir an bile hızımızı kesmeden devam ediyoruz." diye konuştu.

Bugüne kadar ülkede, 1,7 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirdiklerini, TOKİ eliyle 1,1 milyon konutu teslim ettiklerini belirten Kurum, sahada yatırım değeri 120 milyar lira olan tam 350 bin dönüşüm ve sosyal konut inşasını kararlılıkla sürdürdüklerini aktardı.

Murat Kurum, "İzmir'de de 25 yıldır yönetenlerin başaramadığı hizmeti, yatırımı götürüyoruz. İzmir tarihinin en büyük, en kapsamlı kentsel dönüşümünü biz gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 2012'den bugüne, İstanbul'da 300 bin binayı yenilediklerini, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Maltepe, Bağcılar, Güngören, Ataşehir, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Başakşehir, Beykoz, Beyoğlu Sütlüce, Okmeydanı ve Hacıhüsrev'de, İstanbul'un 39 ilçesinde toplam 140 bin konutun dönüşümünün devam ettiğini bildirdi.

Kurum, İstanbul'a TOKİ eliyle toplam yatırım değeri 28 milyar lira olan 58 bin 219 konutu da yaptıklarını, yatırım değeri 19,5 milyar lira olan 18 bin 500 konut, 500 ticari ünite, 1014 lojman, 227 sosyal donatı ile beraber inşaatların devam ettiğini anlattı.

İstanbul Kartal'da çöken binanın ardından hemen çalışmalara başladıklarını ifade eden Kurum, hiçbir vatandaşı mağdur etmediklerini, yeni yuvaların 6 ay gibi kısa bir sürede teslim edildiğini kaydetti.

Kurum, Kağıthane'de istinat duvarının çökmesinin ardından yıkılan binaların yerlerine yenilerinin yapılacağını, adeta bir kangrene dönüşen Fikirtepe'de 15 bin konutluk yeni bir kentsel dönüşüm projesi başlattıklarını söyledi.

- "İstanbul Boğazı'na nazır 5 bin konutluk dev bir dönüşüm..."

Üsküdar Kirazlıtepe, Mehmet Akif, Sütlüce ve Ferah mahallerin içinde olduğu Büyük Çamlıca Camisi'nin eteklerinde, İstanbul Boğazı'na nazır 5 bin konutluk dev bir dönüşümü sürdürdüklerini aktaran Kurum, yıllardır sağlıksız konutlarda yaşayan Tozkoparanlılar için de yepyeni yaşam alanları sunduklarını, sunmaya da devam ettiklerini dile getirdi.

Üniversite binalarını da depreme hazır hale getirdiklerini vurgulayan Kurum, bu konuda İstanbul'da yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

İstanbul Finans Merkezi'nin, ekonomik anlamda İstanbul'u bölgenin lideri yapacağını, 50 bin kişiye istihdam sağlayacağını anlatan Kurum, merkezin açılışını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle yapacaklarını açıkladı.

Bakan Kurum, "50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimizle bir yandan İstanbul'daki olası depreme hazırlık yaparken, bir yandan da İstanbullu dar gelirli vatandaşlarımız için yeni yuvalar inşa ediyoruz. Bugün İstanbul'da 14 bin sosyal konutumuzu hızlı bir şekilde inşa ediyoruz. Önümüzdeki günlerde ilk konutlarımızı teslim etmeye başlıyoruz." sözlerini sarf etti.

Şehirlerin dönüşümü ve gelişimi için bugüne kadar İller Bankası ile 81 şehirde, 90 milyar liralık 9 bin 300 projeye imza attıklarını bildiren Kurum, ayrıca yatırım bedeli 10 milyar lira olan 740 projenin devam ettiğini hatırlattı.

- "Kanal İstanbul üzerinden tehdit dili kullanılıyor"

Kanal İstanbul üzerinden tehdit dili kullanıldığını belirten Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef, istemezükçü zihniyet, aslında bu ülkenin AK Parti eliyle büyümesine, kalkınmasına karşı duruşlarını gizlemek için Kanal İstanbul'u bahane ediyorlar, kullanıyorlar. Bir bakıyorsunuz müteahhitlerimiz, bir bakıyorsunuz kurumlarımız, yöneticilerimiz, vatandaşlarımız tehdit ediliyor. Bu tehdit dilini kullananlar, şunu çok iyi bilmelidir ki bizim milletimiz tehditlere kulak asmamıştır, bundan sonra da asmayacaktır. Her projeyi yaptığımız gibi vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutacağız ve yatırımları yapmaya devam edeceğiz."

- "İstanbul'da, bugün maalesef 90'lı yıllara geri dönüş vardır"

İstanbul'un medeniyet birikimini, tarihi dokusunu, kültürel yapısını koruduklarını, geliştirdiklerini anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"İstanbul'da her belediye başkanımız, aldığı bayrağı liyakatle, ehliyetle, eserle, hizmetle daha yukarıya taşıdı. Bugün üzülerek görüyoruz ki İstanbul bu başarıdan, liyakatten, ehliyetten çok uzaktadır. Gönül belediyeciliğinin ortaya koyduğu eser siyasetinin yerine, İstanbul bugün yeniden susuzluğu, çöp sorunlarını, birikmiş problemleri konuşmaya başlamıştır. Bizim AK kadrolar olarak medeniyet tecrübesine ve asıl kimliğine kavuşturduğumuz İstanbul'da, bugün maalesef 90'lı yıllara geri dönüş vardır. Bugün İstanbul ne yazık ki yatırımlarla değil, İstanbul'la hiçbir alakası olmayan pek çok suni gündemle, mağduriyet edebiyatıyla gündeme gelmektedir, buna hiç kimsenin hakkı yoktur. İstanbul'u yönetmek, aklıyla, ruhuyla, kalbiyle İstanbul'da olmaktır, İstanbul'un dışında hiçbir şey düşünmemektir. Bugün İstanbul, tarihinde hiç görmediği ciddiyetsizlikle karşı karşıyadır. İstanbul, bu şehir için tek bir hayal kurmayanların, kuramayanların ellerinde adeta mahkumdur, mahzundur.

Bir işin hayalini kurmak, o işe dört elle sarılmak demektir. Biz AK Parti kadroları olarak, İstanbul'u bir rüya şehri yapmak için mücadele ediyoruz. Bizim hayallerimizin de rüyalarımızın da kaynağında, peygamberimizin mübarek fetih hadisi vardır. İstanbul'a olan sevdamız kutludur, kutsaldır. Biz aziz İstanbul için mücadele ediyoruz. Onlar ise yaptıklarımızı yıkıyor, imar ettiklerimizi bozuyor, bizim açtıklarımıza yeniden açılış törenleri tertip ediyorlar. Şehirde yeşil alan üretemedikleri gibi bizim yapmış olduğumuz yol kenarlarındaki, o güzelim dikey bahçeleri bile hazmedemiyorlar. Trafiği bitireceklerini söylediler, metrobüs yolunda dahi yeni bir trafik türüne sebep oldular. Ulaşım rahatlayacaktı, bozulan, yanan otobüslerle şehri yolda bıraktılar. 2,5 yılda belediyeleri borç batağına soktular. Kısacası başta İstanbul olmak üzere bizim aziz şehirlerimizi mağdur ettiler."

- "Cumhurbaşkanımızı 2023'te yeniden seçmek boynumuzun borcudur"

Milletin, vakti geldiğinde bu iş bilmezlere, algıyla süreç yönetenlere, sosyal medya kurnazlarına, mağduriyet edebiyatıyla işleri yoluna koymaya çalışanlara gereken cevabı vereceğini söyleyen Kurum, "Bugün bu salondaki ruh, bu gidişi durduracak, önce 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı zirveye taşıyacak, akabinde de 2024'te Fatih'in emaneti İstanbul'u teslim alacaktır." dedi.

Şehirler için, ülke için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Kurum, "Onlar, yaptığımız eserleri fırsat bulduklarında kendilerine mal etmeye çalışadursunlar. Onlar, terör örgütü sempatizanlarıyla kol kola olsunlar. Biz İstanbul'un kahramanlarıyla birlikteyiz." ifadesini kullandı.

İstanbul'u yeniden ehline teslim etmek için, yeniden AK Belediyecilikle buluşturmak için, hep birlikte var güçleriyle, gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Kurum, şu görüşleri paylaştı:

"Ben inanıyor ve biliyorum ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul'umuzda emanet, ehil ellere, liyakatli ellere yeniden geçecektir. Sizin ruhunuz, Türkiye için dönüm noktası olan 2023 ve 2024 seçimlerinde AK Parti'mizi, Cumhur İttifakı'mızı yeniden zirveye taşıyacak olan ruhtur. Cumhurbaşkanımızı 2023'te yeniden seçmek boynumuzun borcudur, bu ülkeye borcumuzdur, çocuklarımıza, Türkiye'nin geleceğine borcumuzdur. İşte bu nedenle, projelerimizi, yatırımlarımızı her zamankinden daha kararlı, çok daha güçlü bir şekilde anlatalım. Girilmedik kapı, alınmadık gönül bırakmayalım. İnşallah, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha nice zaferler kazanacak, milletimizin teveccühüyle yeni destanlar yazacak, yepyeni başarı hikayelerine hep birlikte imza atacağız."

(Bitti)

