Bakan Kurum, AK Parti Nallıhan İlçe Başkanlığının iftar programında konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimini, 2024'te de Ankara'da AK belediyeciliği tekrar alacağız ve Ankara'nın tüm ilçelerine bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kurum, AK Parti Nallıhan İlçe Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, doğa harikası Nallıhan’da hacıların, dervişlerin, Tapduk Emre'nin izi olduğunu, büyük Osmanlı ordusunun seferlerle arşınladığı İpek Yolu'na buradan geçildiğini anlattı.

Nallıhan'ın aziz misafiri Tapduk Emre'nin "Aşk ile yürüyen, sırtında dünyayı taşır. Aşksız yürüyen, beden diye bir ceset taşır" sözlerini dile getiren Kurum, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde 20 yıldır hizmet aşkıyla yürüyoruz. Bu eser kervanında gece gündüz demeden yol alıyoruz. Heybemiz, başkentimiz Ankaramıza daha büyük yatırımlar yapmak, daha güçlü bir Türkiye için kalkınma hedefleri ile dolu. Başkentimizi güzelleştirerek, güçlendirerek, evlatlarımıza imrenilecek bir Anadolu kalesi olarak bırakacağız, buna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Başkent Millet Bahçesi'nden Mamak'a, Gölbaşı’ndan Ayaş’a kadar her ilçede millet bahçeleri yaparak 6 milyon Ankaralıya yeşil yaşam alanları sunduklarını belirten Bakan Murat Kurum, "Nallıhan’daki doğal kuş cenneti mirasımızı koruyor, çevresini bu mirasa ayna tutacak projelerle ihya ediyoruz. Ankaramızı bir ressamın fırçasına, bir şairin kalemine ilham olacak yaşayan manzaralarla çevreliyoruz." dedi.

Kurum, Ankara'da 15 milyon metrekare alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ettiklerini, Altındağ, Mamak, Cinderesi, Yenimahalle, Çankaya, Sincan'da ve daha birçok noktada ivedilikle dönüşümleri sürdürdüklerini, Kızılay Saraçoğlu’nda muhteşem bir restorasyon sürecini ve Altındağ’da tarihi kent merkezi ihya projesini sürdürdüklerini ifade etti.

Nallıhan'da çevre düzenlemesinden altyapı ve üstyapı yatırımlarına, sosyal konuttan kentsel dönüşüme kadar onlarca projeyi tamamladıklarının altını çizen Kurum, doğal gaz ile ilgili vatandaşların ihtiyaçlarını giderdiklerini belirtti.

Bakan Kurum, Nallıhan’a gelirken yolların ve kaldırımların bir an önce yenilenmesi gerektiğini gördüklerini kaydederek, "Bu çerçevede belediyemize kısmi destekler yaptık. İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle bu destekleri yapmaya devam edeceğiz. Millet bahçesi ile ilgili göl kenarındaki kıyı düzenlemesi ile ilgili birçok projeyi yürütüyoruz ve yürütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Nallıhan'a sosyal konut projesi müjdesi

Sosyal konutlarla ilgili Nallıhanlıların taleplerinin olduğunu ve söz verdikleri gibi sosyal konut projeleri kapsamında Yazı Mahallesi’nde 116, Necatibey Mahallesi’nde 83 olmak üzere toplam 199 konut inşa edeceklerini söyleyen Bakan Kurum, konutların ihalesinin TOKİ Başkanlığı tarafından bu ay yapılacağını ve gelecek yıl da tamamlanarak Nallıhan’a bu konutları kazandıracaklarını bildirdi.

"Bu yıl inşallah yeni bir sosyal konut projesi daha yapacağız" diyen Kurum, yeni sosyal konut projesinin Nallıhan’ın güzel insanlarına şimdiden hayırlı olmasını diledi.

- Nallıhan'ın her yerinde sıfır atık sisteminin kurulması için destek sağlandı

Nallıhan'ın her yerinde sıfır atık sisteminin kurulması, atık getirme ve ayrıştırma tesislerinin kurulumu için aralıksız finansal destek sağladıklarını aktaran Kurum, "İller Bankamız eliyle Nallıhan Millet Bahçemizin yapımına devam ederken, diğer yandan yol düzenleme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah tüm projelerimiz, yatırımlarımız tamamlandığında her alanda artık çok daha başka, çok daha güzel, çok daha yeşil bir Nallıhan’da yine hep birlikte buluşacağız." değerlendirmesini yaptı.

"Biz muhalefetin sergilediği gibi hiçbir zaman iftiralarla, karanlık senaryolarla, ithamlarla, yalanlarla hizmet etmedik.” diyen Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her zaman milletimizin yanında olduk. Nerede bir afet olsa iki saat sonra devletimizin bütün bakanları oradaydı. Ben de oradaydım. Gittik ve vatandaşımızın taleplerini sonuna kadar dinledik. Acılarına ortak olduk, hüzünlerine ortak olduk. Bir yıl sonra da evlerini aldıklarında mutluluklarına ortak olduk. Hiçbir kardeşimizi aç ve açıkta bırakmadık. Bu yolda millet aşkıyla yürümeye devam edeceğiz. Bu hizmetleri yapacağız. İnşallah 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimini, 2024'te de Ankara'da AK belediyeciliği tekrar alacağız ve Ankara'nın tüm ilçelerine bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz."

Nallıhan'daki iftar programına AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Ertunç Güngör ile partinin ilçe teşkilatı üyeleri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

