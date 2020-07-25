Bakan Kurum Aydın’da yapılacak projeler hakkında bilgi verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aydın’da gerçekleştirdiği koordinasyon toplantısı sonrasında Aydın’daki projeler ve alınan kararlar hakkında bilgi verdi. Aydın’da yapılması planlanan Millet Bahçeleri, TOKİ Projeleri, Kentsel Dönüşüm ve il geneli diğer projeler hakkında konuşan Bakan Kurum; “Bugün Aydın için önemli kararlar aldık ve Aydınımız hiçbir şeyden mahrum kalmayacak” dedi.

Efeler Diyarı Aydın’ın jeotermali, kültürü ve tarımı ile ender şehirlerden olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum; “Adnan Menderes’in memleketi Aydındayız. Bugün Aydınımızın geleceğine ilişkin, 2023’e giden yolda yapacaklarımızı istişare ettik. Cumhurbaşkanımızın manifestosu çerçevesinde şehirlerin alt ve üst yapıları ile ilgili kararları alıyoruz. 2002 yılından bu yana Aydın’a 25 milyarlık yatırım yaptık. Devrim niteliğinde yatırımları Aydın’a kazandırdık. Bugünde önemli kararları aldık. Şimdiden Aydınlı vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Hava kirliliği anlık ölçülecek

Koordinasyon toplantısında Aydın ile ilgili alınan kararları açıklayan Bakan Kurum; “Aydın jeotermal bakımından yüzde 70 jeotermale sahip bir şehir ve 36 jeotermal tesisi var. Aldığımız karar doğrultusunda bakanlığımızın mobil ölçüm cihazını Aydın’a gönderiyoruz. Artık Aydın Valiliği nezdinde görev yapacak olan bu cihazımızla birlikte tüm jeotermal tesislerinin hava kalitesini anlık izleyeceğiz. Tesislerin hava kirliliğini ölçmek üzere hava kalitesi ölçüm cihazlarını takma zorunluluğunu getireceğiz ve tüm tesisler bu cihazları yıl sonuna kadar takmış olacak. Aynı zamanda bölgede istihdamı için projeler yürüteceğiz. Jeotermalden faydalanarak Aydın’ın ısınma ve tarımda kullanılması amacıyla çalışma yapacağız. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Hava kirliliği olan tesisler için kapatma işlemleri de dahil her türlü yaptırımı uygulayacağız” dedi.