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Bakan Kurum, Cumartesi günü Erzincan’da bir dizi incelemelerde bulunacak

ERZİNCAN HABERLERİ  | 16.10.2020 12:31 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere 17 Ekim Cumartesi günü Erzincan’a geliyor.Saat 10.30’da Erzincan’a gelişi planlanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ilk olarak Terzibaba Türbesini ziyaret edecek.

Bakan Kurum, Cumartesi günü Erzincan’da bir dizi incelemelerde bulunacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere 17 Ekim Cumartesi günü Erzincan’a geliyor.
Saat 10.30’da Erzincan’a gelişi planlanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ilk olarak Terzibaba Türbesini ziyaret edecek. Daha sonra Erzincan İl Afet ve Durum Müdürlüğü’nde il değerlendirme toplantısına katılacak.
Toplantının ardından Erzincan Valiliğini ziyaret edecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ardından vatandaşları selamlayarak Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi’nde yemek programına katılacak. Kızılay ve Hocabey kentsel dönüşüm alanlarını da ziyaret edecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Erzincan programını AK Parti Erzincan İl Başkanlığı, Erzincan Belediye Başkanlığı ziyareti ve Vasgirt Deresi Rekreasyon alanı incelemesiyle tamamlayacak.
Bakan Kurum, akşam saatlerinde Erzincan’dan ayrılacak.

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