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Bakan Kurum, deprem konutlarını inceledi

24.01.2021 15:35 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da geçtiğimiz yıl bugün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin birinci yıl dönümünde kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yazıkonak’taki deprem konutlarını yerinde incelemedi.24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti.

Elazığ’da geçtiğimiz yıl bugün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin birinci yıl dönümünde kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yazıkonak’taki deprem konutlarını yerinde incelemedi.
24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Depremin birinci yıl dönümünde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ’da geldi. Kentte Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullar, AK Parti Elazığ Milletvekilleri tarafından karşılanan Bakan Kurum, yapımı tamamlanan deprem konutlarını gezdi. İlk olarak 381 konutun bulunduğu Yazıkonak’a geçen Kurum, burada oturan aileleri ziyaret ederek onlarla sohbet etti.
Bakan Kurum, daha sonra yarın gerçekleşmesi planlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı tören alanına geçerek bilgi aldı.

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