Bakan Kurum, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Kouame ile görüştü

KONYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Kouame ile bir araya geldi.

Kurum'un, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İklim Şurası'nın ikinci gününde, Kouame ile yaptığı görüşmede, Paris İklim Anlaşması'nın uygulanmasına destek sağlamak için 22 Ekim 2021'de imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde yapılacak projeler ile mevcut finansmanın nasıl genişletilebileceği değerlendirildi.

Görüşmede, Dünya Bankası tarafından yerel yönetimler için geliştirilecek proje paketleri dahilinde elektrikli mikro araçlar, mikromobilite, yenilenebilir enerjide belediye uygulamalarının artırılması ve yürüyüş ve bisiklet yolları konuları ele alındı.

Kouame, müsilaj probleminin çözülmesi için Marmara Denizi'ne kıyısı olan belediyeler için projeler geliştirdiklerini belirterek, projelere ilişkin Bakan Murat Kurum'a bilgi verdi.

Auguste Kouame, yeşil finans imkanlarının artırılması için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Asya Kalkınma Bankası (ADB) gibi bankaların, diğer bankaların desteği için öncü bir rol üstlenebileceğinin altını çizdi.

