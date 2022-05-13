Bakan Kurum, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Bazı programları dolayısıyla kentte olan Bakan Kurum, Valiliği ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurum, Vali Okay Memiş ile ildeki yatırımlara ilişkin bir süre görüştü.

Ardından Büyükşehir Belediyesine geçen Kurum, burada Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve bazı yöneticilerle değerlendirme toplantısı yaptı.

Ziyaretlerde Bakan Kurum'a, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ ve Zehra Taşkesenlioğlu Ban ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz de eşlik etti.

