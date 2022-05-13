YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Bakan Kurum, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Bakan Kurum, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

13.05.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Kurum, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Bazı programları dolayısıyla kentte olan Bakan Kurum, Valiliği ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurum, Vali Okay Memiş ile ildeki yatırımlara ilişkin bir süre görüştü.

Ardından Büyükşehir Belediyesine geçen Kurum, burada Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve bazı yöneticilerle değerlendirme toplantısı yaptı.

Ziyaretlerde Bakan Kurum'a, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ ve Zehra Taşkesenlioğlu Ban ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz de eşlik etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Veren el ile alana "köprü" olan hayır çarşısı binlerce aileyi sevindirdiVeren el ile alana "köprü" olan hayır çarşısı binlerce aileyi sevindirdi
GÜNCELLEME - Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tüfekle öldürüldüGÜNCELLEME - Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tüfekle öldürüldü
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finaliING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 15 Mayıs Pazar

İmsak
03:10
Sabah
04:53
Öğle
12:16
İkindi
16:10
Akşam
19:29
Yatsı
21:05

Erzurum Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Pazar

Yaşam Eczanesi
Palandoken
Çaykara Eczanesi
Yakutiye
Aygün Eczanesi
Palandoken
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Eski sevgiliyle arkadaş kalınabilir mi? Bilim yanıt verdi

Eski sevgiliyle arkadaş kalınabilir mi? Bilim yanıt verdi

''Arkadaşım zihin gücümle kanseri yendi''

''Arkadaşım zihin gücümle kanseri yendi''

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.