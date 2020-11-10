YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bakan Kurum: İzmir'deki hasar tespit çalışmalarını bugün tamamlamayı planlıyoruz

Bakan Kurum: İzmir'deki hasar tespit çalışmalarını bugün tamamlamayı planlıyoruz

ANKARA HABERLERİ  | 10.11.2020 01:08 | Son Güncelleme

Bakan Kurum: İzmir'deki hasar tespit çalışmalarını bugün tamamlamayı planlıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarını bugün tamamlamayı planladıklarını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından İzmir'deki hasar tespit çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı.

İzmir'de bugüne kadar 513 bin 978 bağımsız birimde hasar tespiti yapıldığını belirten Bakan Kurum, "Binin üzerinde personelimiz, mobil laboratuvarlarımız ve özel yazılımlı hasar tespit dronlarımızla yürüttüğümüz çalışmaları yarın (bugün) tamamlamayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kurum, paylaşımında, "97 bin 575 binada hasar tespit çalışması yapıldı. Acil yıkılacak ağır hasarlı-yıkık 413, orta hasarlı 434, az hasarlı 4 bin 412 bina tespit edildi, 92 bin 316 binanın hasarsız olduğu belirlendi." bilgisine de yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet BankacılığıModern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar

Ankara Namaz Vakitleri 10 Kasım Salı

İmsak
05:55
Sabah
07:21
Öğle
12:38
İkindi
15:19
Akşam
17:44
Yatsı
19:05

Ankara Nöbetçi Eczaneler10 Kasım Salı

Beril Bulut Eczanesi
Cankaya
Nazlı Eczanesi
Cankaya
Reyhan Atasoy Eczanesi
Cankaya
Uçak Eczanesi
Cankaya
Zeynep Eczanesi
Cankaya
Yeşiltepe Eczanesi
Akyurt
Doğa Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.