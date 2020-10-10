Bakan Kurum, Konya Ticaret Odası meclis üyeleriyle bir araya geldi:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bundan önce de ülkemize birçok finansal manipülasyon, operasyon yaptılar fakat müsterih olun, Türkiye bu konularda güçlüdür, yere sağlam basıyor. Sağlam bir zemindeyiz, bu zeminde de devam edeceğiz." dedi.

Kurum, Konya Ticaret Odası'nda düzenlenen meclis üyeleriyle istişare toplantısında, şehirlerin mamur ve her açıdan geleceğe hazır olmasının ülkenin stratejik hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

Dünyada ülkelerin değil şehirlerin de birbiriyle yarıştığını aktaran Kurum, Türkiye'nin de sahip olduğu onlarca marka şehirle bu yarışta yer alması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin, şehirleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası kurulacak yeni dünya düzeninde oyun kurucu olarak yerini almasını hedeflediklerini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Hedefimiz şehirlerimizin, Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine yaraşır bir noktada olmasıdır. Vatandaşlarımızın yüksek bir yaşam kalitesine sahip olmasıdır. Merhum Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ifadeleriyle, 'Bir başkent daima başkenttir.' Selçuklu başkenti Konyamız 10 bin yıllık geçmişiyle her zaman kültür, medeniyet ve ekonomide öncü bir şehir olmuştur. Tarihi İpek Yolu üzerindeki Konya, ticari yönden doğu-batı, kuzey-güney Anadolu ulaşımının, dolayısıyla Anadolu ötesi yolların kesiştiği stratejik bir noktadadır. Bu nedenle Konya'ya yapacağımız her yatırım bir çarpan etkisi oluşturacak, hem şehrimizin ekonomisine hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır."