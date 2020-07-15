Bakan Kurum, Rize'de sağanağın etkili olduğu alanda incelemede bulundu: (1)

Bakan Kurum, önceki gün yaşanan sel ve heyelan sebebiyle Rize'ye geldiğini belirterek, "Çayeli ilçemizi, şimdi de Madenli beldemizi ziyaret ediyoruz. Tabii sel olayı olur olmaz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde İçişleri Bakanımız yine Bakanlığımızın ilgili İlbank Genel Müdürü Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, İl Müdürlüğümüz, Valiliğimiz koordinasyonunda yapılması gereken tüm çalışmaları başlattılar ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşmak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek üzere çalışmalarımızı gece gündüz devam ettirdik." diye konuştu.

Burada da devam eden çalışmaları inceleyen ve yetkililerden brifing alan Kurum, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

İlgililerden devam eden çalışmalara ilişkin bilgi alan ve vatandaşlara "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Kurum, daha sonra Madenli beldesine geçti.

Rize ve Artvin'de yaşanan seller nedeniyle toplam 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yine yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Şu an itibarıyla ne Artvin'imizde ne de Rize'mizde ulaşamadığımız vatandaşımız kalmadı. Tamamına Valiliğimiz ilgili birimlerimizin koordinasyonunda ulaşmış durumdadır. Bu çerçevede de vatandaşlarımızın yaralarını sarmak suretiyle bu selden ve heyelandan şehrimizi en az etkileyecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kurum, yaptıkları tespitlerde Çayeli ilçesinde ve Madenli beldesinde 4 yapı, 20 iş yerinin afetten etkilenmiş durumda olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Madenli ilçemizde yine altyapıya ilişkin içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesislerine ilişkin, yollarımıza ilişkin ciddi hasarlar meydana gelmiş durumda. Çayeli ilçemiz için Şairler Deresi diye vatandaşlarımızın bildiği ve denize birleşen noktadaki köprü ve dere güzergahı üzerinde incelemelerde bulunduk. Burada selden etkilenen vatandaşlarımızın iş yerlerini ziyaret ettik ve bu noktada Valiliğimiz koordinasyonunda şu çalışmanın yapılması kararını aldık. Bu dere güzergahı üzerinde bulunan 4 yapımız var. Bu yapıların bugün itibarıyla boşaltma sürecini yapıyoruz. Şairler Deresi ve bu dere güzergahı üzerindeki esnafımız, yine vatandaşlarımız etkilenmiş durumdalar. Ziyaretimizi yaptık ve şu alandaki yapıları kaldırıyoruz. Yaklaşık 4 iş yeri bu alanda mevcut. Biz Rize'den ayrılmadan da taşınma ve yıkım süreci inşallah Valiliğimiz koordinasyonunda başlatılacak."