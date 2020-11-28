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Bakan Kurum, Samsun'da ziyaret ve incelemelerde bulundu

SAMSUN HABERLERİ  | 28.11.2020 20:18 | Son Güncelleme

Bakan Kurum, Samsun'da ziyaret ve incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Samsun'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, Canik ilçesinde Kentsel Dönüşüm Temel Atma ve Altyapı Yatırımları Temel Atma Töreni'nin ardından Samsun Millet Bahçesi'nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve bazı protokol üyeleriyle bisiklet sürdü.

Burada vatandaşlar ve çocuklarla sohbet eden Kurum, bindiği bisikleti bir kız çocuğuna hediye etti.

Daha sonra Soğuksu ve Yavuz Selim mahallelerindeki kentsel dönüşüm alanlarında ve Toybelen Yeni Sanayi Sitesi projesinde incelemelerde bulunan Kurum, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Dağlı'yı makamında ziyaret eden Bakan Kurum, Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleştirilen Samsun İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

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