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Bakan Kurum, sel baskını yaşanan Kastamonu'ya gidiyor

27.06.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Kurum, sel baskını yaşanan Kastamonu'ya gidiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Lizbon'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı programını iptal ederek, sel baskınından etkilenen Kastamonu'ya gideceği bildirildi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kurum, 27 Haziran-1 Temmuz'da "Okyanusumuzu Kurtarın, Geleceğimizi Koruyun" temasıyla Lizbon'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı programını iptal etti.

Bakan Kurum, incelemelerde bulunmak üzere Kastamonu'da sel baskınından etkilenen bölgeleri ziyaret edecek.

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