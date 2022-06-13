YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bakan Kurum, selden etkilenen Akyurt'ta incelemelerde bulundu:

Bakan Kurum, selden etkilenen Akyurt'ta incelemelerde bulundu:

13.06.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Haymana'da ve Akyurt'ta dere güzergahı üzerindeki yapıların tespitlerini belediyelerimizle birlikte yapacağız ve ivedi bir şekilde yeni binaların yapımını gerçekleştireceğiz" - "Süreci takip ediyoruz. Bilfiil sahadayız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz. Alınması gereken tedbirleri almaya gayret ediyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Haymana ve Akyurt'ta dere güzergahındaki yapıların tespitlerini yapacaklarını, bölgede ivedi şekilde yeni binaların yapımını gerçekleştireceklerini bildirdi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde dün akşam selden etkilenen hayvanlarını kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden 67 yaşındaki Mustafa Demirel'in cenazesine katılan Kurum, buradan Akyurt'un Kızık Mahallesi'ne geçti.

Burada incelemelerde bulunan Kurum, ardından Akyurt merkezde inceleme yaptı.

İncelemeleri sırasında AA muhabirine konuşan Bakan Kurum, bölgede metrekareye 20 kilogram yağışın düştüğünü, "kovayla yağmurun düştüğü" tabirindeki gibi bir yağmurla karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Haymana'da yağıştan etkilenen bir köyde 14 ağır hasarlı, biri yıkık evin tespitini yaptıklarını aktaran Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Görünen, dere güzergahı üzerindeki yapılaşmalar sebebiyle derelerin taşması ve etrafa zararı söz konusu. Bu çerçevede, Haymana'da ve Akyurt'ta dere güzergahı üzerindeki yapıların tespitlerini belediyelerimizle birlikte yapacağız ve ivedi bir şekilde yeni binaların yapımını gerçekleştireceğiz. Bir taraftan da vatandaşlarımızın, AFAD'ımızla, valiliğimiz bünyesinde oluşturulan koordinasyon çerçevesinde hasar tespitlerini yapıyoruz. Gerek tarım hasarı gerek hayvanlarımızdaki teleflere ilişkin tespitler yapılıyor. Evlerimizdeki hasar tespitlerini bakanlığımız yürütüyor."

Bu çerçevede, acil gıda ve barınma ihtiyaçlarının AFAD ve Kızılay tarafından karşılandığını dile getiren Kurum, bazı vatandaşların da belediyelerin misafirhanelerinde ve otellerinde misafir edildiğini ifade etti.

Kurum, vatandaşların talebi doğrultusunda, Haymana'da bugün çadır ve konteynerlerin kurulacağını da kaydetti.

- "Hasar tespitleri kısa sürede tamamlanacak"

Meteorolojinin, Kızılcahamam ve Kazan'da, yoğun yağış görüleceği yönündeki tahminlerini hatırlatan Murat Kurum, "Bu çerçevede valiliğimiz bünyesinde, tüm belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız bir koordinasyon halinde süreci takip ediyoruz. Bilfiil sahadayız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz. Alınması gereken tedbirleri almaya gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, hasar tespitlerinin kısa sürede tamamlanacağını, ihtiyaçların hızlı şekilde giderileceğini bildirdi.

Ankara'da sel nedeniyle 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bir kişinin de hala arandığını anımsatan Kurum, "Kayıp vatandaşımıza inşallah en kısa zamanda ulaşacağız. Arama kurtarma ekiplerimiz, AFAD'ımız, Jandarmamız, arama faaliyetlerini yürütüyorlar." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ölenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Bakan Kurum'un incelemelerinde, Ankara Valisi Vasip Şahin, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de bulundu. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de selden etkilenenleri ziyaret etti.

Bakan Kurum, Ankara Caddesi'nde selden zarar gören iş yerlerini de ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Bakan Kurum, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştüİYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü
Diyarbakır'da eşini silahla yaralayan koca yakalandıDiyarbakır'da eşini silahla yaralayan koca yakalandı
Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden Konak, defnedildiBalıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden Konak, defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Akyurt

Ankara Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazartesi

İmsak
03:17
Sabah
05:12
Öğle
12:54
İkindi
16:51
Akşam
20:25
Yatsı
22:11
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğrencisine gönderdiği mesajı veli gördü! Ortalık karıştı

Öğrencisine gönderdiği mesajı veli gördü! Ortalık karıştı

Üniversite eğitimini o iş için yarıda bıraktı! “Ailem bilmiyor”

Üniversite eğitimini o iş için yarıda bıraktı! “Ailem bilmiyor”

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

Yemekteyiz yarışmacısı şefe yorum yaptı! Torpil iması tepki çekti

Yemekteyiz yarışmacısı şefe yorum yaptı! Torpil iması tepki çekti

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.