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Bakan Kurum’a Başkan Büyükgöz’den teşekkür

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.06.2020 15:47 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında düzenlenen toplantıya katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçede gerçekleştirilen projelere destekleri için teşekkürlerini iletti.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında düzenlenen il koordinasyon toplantısına katıldı.

Bakan Kurum’a Başkan Büyükgöz’den teşekkür

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında düzenlenen toplantıya katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçede gerçekleştirilen projelere destekleri için teşekkürlerini iletti.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında düzenlenen il koordinasyon toplantısına katıldı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı. Toplantının oldukça verimli geçtiğini dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “İlçemize kazandırılacak başta Millet bahçesi ve Hünkar Çayırı projeleri olmak üzere diğer proje ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile önemli istişarelerde bulunduk. Bakanımızın öncülüğünde ve Büyükşehir Belediye Belediyemizle işbirliğiyle bu ve daha nice projeleri hayata geçireceğiz inşallah. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a desteklerinden ötürü bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum’a Başkan Büyükgöz’den teşekkür

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