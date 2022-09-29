Bakan Kurum'dan Ardahan Göle'deki depreme ilişkin açıklama:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iki gün önce deprem meydana gelen Ardahan Göle'de hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ardahan Göle'deki deprem sonrası ekiplerimiz iki gündür sahada. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 44 ağır hasarlı, 25 yıkılmış bina var. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Hasar tespitleri hızlıca tamamlayıp adımlarımızı atacağız." ifadesini kullandı.
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