YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Bakan Kurum'dan Elazığ'da depremzede çocuğun yaptığı maket eve tam not

Bakan Kurum'dan Elazığ'da depremzede çocuğun yaptığı maket eve tam not

24.01.2021 17:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Kurum'dan Elazığ'da depremzede çocuğun yaptığı maket eve tam not

ELAZIĞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da 14 yaşındaki depremzede Emre Kaya'nın yaptığı maket ev modelini çok beğendini belirterek, "Sen şimdiden mühendis olmuşsun. Çok güzel olmuş, tebrik ederim." dedi.

Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki TOKİ inşaat alanında incelemelerde bulunan Kurum, geçen yıl görüştüğü ve kendisine mühendis olmak istediğini belirten depremzede Emre Kaya ile bir araya geldi.

Kaya'nın yaptığı maket evi inceleyen Kurum, şunları kaydetti:

"Sen şimdiden mühendis olmuşsun. Bu seviyeleri çabuk geçeceksin. Çok güzel olmuş, tebrik ederim. Bizim köy konutlarına benziyor. Biz çelik, sen de ahşaptan yaptın. Çok güzel hepsi geri dönüşüm malzemesi. Tebrik ediyoruz seni. Emin adımlarla gidiyorsun. İnşallah daha güzellerini yapacaksın."

Emre Kaya'nın bugün doğum günü olduğunu öğrenen Kurum, çocuğun doğum gününü kutlayarak yeni yaşını tebrik etti.

Emre Kaya da yaptığı maketi Bakan Kurum'a hediye etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayındaki 'Bahçeli' skandalı şoke ettiCanlı yayındaki 'Bahçeli' skandalı şoke etti
Böyle kurtarıldı! İşte o anlarBöyle kurtarıldı! İşte o anlar

Elazığ Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazar

İmsak
06:03
Sabah
07:28
Öğle
12:40
İkindi
15:19
Akşam
17:42
Yatsı
19:02

Elazığ Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazar

Hazar Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Merkez
Selmanoğlu Eczanesi
Merkez
Karakoçan Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Diğer Haberler

Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Bakan Kurum'dan, Elazığ'da depremzedeler için yapımı süren ve tamamlanan konutlarda inceleme:

Bakan Kurum'dan, Elazığ'da depremzedeler için yapımı süren ve tamamlanan konutlarda inceleme:

Elazığ’da depremde enkazdan toplanan parçalarla “Deprem Anıtı"

Elazığ’da depremde enkazdan toplanan parçalarla “Deprem Anıtı"

Bakan Kurum, deprem konutlarını inceledi

Bakan Kurum, deprem konutlarını inceledi

Jandarmadan Elazığ'daki depremzedelere anlamlı ziyaret

Jandarmadan Elazığ'daki depremzedelere anlamlı ziyaret

Elazığ Belediyesi engelli depremzedenin annesinin kabir ziyareti talebini yerine getirdi

Elazığ Belediyesi engelli depremzedenin annesinin kabir ziyareti talebini yerine getirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.