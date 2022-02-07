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  4. Bakan Kurum'dan, İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama:

Bakan Kurum'dan, İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama:

07.02.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Patlamada hasar gören ve etki alanındaki 5 bina tahliye edilmiş olup İl Müdürlüğü ekiplerimizce hasar tespitine başlanmıştır"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlamada hasar gören ve etki alanındaki 5 binanın tahliye edildiğini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Üsküdar'da bir binada gerçekleşen patlama nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Patlamada hasar gören ve etki alanındaki 5 bina tahliye edilmiş olup İl Müdürlüğü ekiplerimizce hasar tespitine başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

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