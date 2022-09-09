Bakan Kurum'dan videolu "sosyal konut projesi" paylaşımı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ilk kez gençlere özel kontenjan ayıracaklarını bildirdi.
Kurum, sosyal medya hesabında, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
Bakan Kurum'un, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde, ilk kez gençlerimize özel kontenjan ayırıyoruz." notuyla paylaştığı videoda, gençlerin "ev satın alma" üzerine yaptığı sohbete yer verildi.
Sosyal konut projesiyle, Türkiye'nin yarınlarının emanet edileceği gençlerin çok uygun koşullarda ev sahibi olacağı vurgusunun yapıldığı videoda, "Projenin detaylarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de açıklıyor." bilgisi paylaşıldı.
Kurum, projeyle emeklilere de sıcak ve güvenli yuvalar yapacaklarını belirterek, "Emekli vatandaşlarımız, sizler için de özel kontenjanımız var." mesajına yer verdi.
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