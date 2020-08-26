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Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzincan’da bir dizi temaslarda bulunacak

ERZİNCAN HABERLERİ  | 26.08.2020 12:36 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün Erzincan’da bir dizi temaslarda bulunacak.Havayoluyla bugün saat 16.00 gibi Erzincan’a gelmesi beklenilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, taslak programı şöyle açıklandı:“Havalimanı karşılama.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzincan’da bir dizi temaslarda bulunacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün Erzincan’da bir dizi temaslarda bulunacak.
Havayoluyla bugün saat 16.00 gibi Erzincan’a gelmesi beklenilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, taslak programı şöyle açıklandı:
“Havalimanı karşılama. Saat 16.15 Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi Gezisi ile Kış Sporları ve Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi yapılacak yerin incelemesi. (Kamp Eğitim Merkezi Sahalar (2 adet sunum) (Yer: Ergan Dağı).
Saat 17.00 Valilik ziyareti. 17.45 Erzincan Stadyumu inşaatı gezisi. 18.15 AK Parti İl Başkanlığı ziyareti. 18.45 Belediye Başkanlığı ziyareti.”

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