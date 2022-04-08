Bakan Murat Kurum, Fikirtepe'de iftar programına katıldı:

İSTANBUL (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı olan yeni Fikirtepe'deki konutların 1134'ünü tamamlayıp teslim ettiklerini belirterek, ''İnşallah önümüzdeki yılın ortaları itibarıyla konutlarımızı etap etap teslim etmeye başlayacağız ve 2 yılın sonunda da toplamda 11 bin bağımsız bölümü tamamlayacağız.'' dedi.

Bakan Murat Kurum, Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm şantiyesi çalışanları ve Fikirtepeli vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

Programda konuşan Kurum, Fikirtepe'nin geleceğine, çocukların istikbaline dair o tarihi kararın hep birlikte alındığını anımsatarak, o günlerden bu yana geçmişten gelen sorunların bir bir aşıldığını anlattı.

Fikirtepe'yle ilgili verdikleri sözleri hatırlatan Kurum, şunları kaydetti:

"O gün sizlere, 'Fikirtepe bizlere, çocuklarımızın, hayatını burada geçirmiş büyüklerimizin emanetidir.' demiştik. Ve bu emanetin geleceğe emin adımlarla taşınması adına ne gerekiyorsa yapacağımızın sözünü vermiştik. Allah'a hamdolsun ki sizlere verdiğimiz sözleri takvimimize tamamen sadık kalarak tutuyoruz. Fikirtepeli çocukların güzel yuvada yaşadıklarını, parklarda, bahçelerde cıvıl cıvıl koştuklarını görmenin sabırsızlığı içerisindeyiz. İnşallah o mutluluğu da yine Fikirtepe'de sizlerle birlikte yaşayacağız. Burada sizlerin anahtarlarını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle vereceğiz ve mutluluğunuza bir kez daha şahit olacağız."

İstanbul'un bir göç şehri olduğuna dikkati çeken Bakan Kurum, kentin 1950'li yıllardan 1990'lı yıllara kadar maalesef doğru, sağlıklı, kimlikli bir şekilde şehirleşemediğini söyledi.

Kurum, Fikirtepe'nin bugün adeta şehrin tam göbeğinde yer alan bir bölge haline geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Maalesef Fikirtepe o günlerden bu yana altyapısı çok zayıf, depreme dayanıksız yapılardan oluşan ve bu anlamda da vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını giderecek donatıların yetersiz olduğu bir bölge konumundaydı. Fikirtepe'yi kentsel dönüşüm alanı olarak belirledik, ardından Fikirtepe ve çevresi uygulama imar planı onaylandı. Bu dönemde özel işletmeler ile malikler arasında sözleşmeler imzalanarak aslında projelerin ilk adımları atıldı. Fakat çok çeşitli nedenlerle dönüşüm bir türlü gerçekleşemedi. Bu dönüşümle ilgili çok ciddi problemler, sorunlar yaşandı ve aslında o beklediğiniz, umut ettiğiniz evlerinize maalesef kavuşamadınız. Tabii biz bu manzara karşısında boş duramazdık. Fikirtepeli sivil toplum kuruluşlarımızla, vatandaşlarımızla, tüm taraflarla bir araya geldik ve istişarelerde bulunduk. Sahadan aldığımız bilgilerle her türlü olumsuzluğu, haksızlığı, adaletsizliği engelleme adına örnek diyeceğimiz çalışmalar yaptık."

- "Yeni Fikirtepe hedefini ilan ettik"

Fikirtepe projesiyle ilgili yeni görüntülerin de paylaşıldığını belirten Kurum, yeşille yapıyı kaynaştıran, modern, sağlam, ulaşım olanakları ve sosyal imkanlarıyla adeta yeni bir planlama yaptıklarını vurguladı.

Kurum, "Yeni Fikirtepe hedefini ilan ettik. Bu Fikirtepe'nin içinde yeşil alanlar, sosyal donatılar var. Bu Fikirtepe'nin içinde gençlerimiz ve çocuklarımız mutlu. Çocuklarımız geleceğe inşallah umutla, güvenle bakacak." dedi.

Güngören Tozkoparan'da kentsel dönüşüm konutlarını bitirdiklerinde herkesin mutluluğuna şahit olduklarını anımsatan Murat Kurum, şöyle devam etti:

"Tıpkı Güngören'de olduğu gibi Fikirtepe'de de sürecimizi tamamen şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. Şunu samimiyetle ifade etmek isterim ki kötü dönüşüm örneği olarak gösterilen Fikirtepe'de şu son bir yılda İstanbul'un en şeffaf ve en katılımcı kentsel dönüşüm süreci yürütülmüştür. Bu başarıyı inşallah işin sonuna kadar yürütmeye kararlıyız. Şu ana kadar tüm yapıların tahliye ve yıkımını tamamladık, tüm adalarda ihaleleri yaptık. Hepsinde de inşaat çalışmalarımız başladı. Projenin ilk etabı olan yeni Fikirtepe'deki konutlarımızın 1134'ünü tamamladık ve Fikirtepeli kardeşlerimize teslim ettik. Hamdolsun orada hayat başladı. İnşallah önümüzdeki yılın ortaları itibarıyla konutlarımızı etap etap teslim etmeye başlayacağız ve 2 yılın sonunda da toplamda 11 bin bağımsız bölümü tamamlayacağız. Tüm vatandaşlarımızı evlerine yerleştireceğiz. İnşallah projemiz, Anadolu Yakası'nın, İstanbul'un en prestijli projesi olacaktır. Camisi, okulu, kreşi, içindeki bir kilometrelik yeşil koridoruyla, yaşam koridoruyla alışveriş alanlarıyla, ulaşım imkanlarıyla İstanbul'da yeni bir yaşam merkezi olacaktır."

İstanbul'un kalbinin Fikirtepe'de atacağını söyleyen Kurum, sözlerini, "İnşallah bu projeyi tamamladığımızda Fikirtepe eskisinden daha güzel, daha yeşil, daha verimli, daha anlamlı bir proje olacaktır. Tabii sadece Fikirtepe'de değil, İstanbul'un 39 ilçesinde 100 noktada çalışıyoruz. Tam 100 noktada kentsel dönüşüm projelerimiz var. İstanbul'un hemen hemen her yerinde on binlerce konutumuzu yeniledik. Şu anda da 140 bin konutumuzun dönüşümüne olanca hızıyla devam ediyoruz.'' diye tamamladı.

