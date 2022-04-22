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Bakan Murat Kurum, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

22.04.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Murat Kurum, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da bazı ziyaretlerde bulundu.

Dünya Kayısı Merkezi inşaatında inceleme yapan Kurum'a, burada Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan tarafından brifing verildi.

Kurum, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile makamında görüşerek, ziyaret defterini imzaladı.

Gürkan, Bakan Kurum'a kayısı ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Murat Kurum, daha sonra Malatya-Elazığ kara yolu Çöşnük Kavşağı'nda, AK Parti Gençlik Kollarının "İftara 5 Kala" programı kapsamında, trafikteki vatandaşlara iftariyelik dağıttı.

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