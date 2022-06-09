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  4. Bakan Muş 2 milyon adet captagon, 742 kilogram metamfetamin yakalandığını bildirdi

Bakan Muş 2 milyon adet captagon, 742 kilogram metamfetamin yakalandığını bildirdi

09.06.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Muş 2 milyon adet captagon, 742 kilogram metamfetamin yakalandığını bildirdi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul ve Hakkari Esendere sınır kapısında yapılan operasyonlarda 2 milyon adet captagon, 742 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirdi.

Muş, sosyal medya hesabından, gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Muş, paylaşımında yakalamalara ilişkin şu bilgilere yer verdi:

"Gümrük muhafaza ekiplerimizce İstanbul'da yaklaşık 2 milyon adet captagon cinsi uyuşturucu hap, Hakkari-Esendere sınır kapısında ise 742 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Bu başarılı operasyonlardan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum."

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