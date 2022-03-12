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  4. Bakan Muş, Gürbulak'ta 1 ton 18 kilogram metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu:

Bakan Muş, Gürbulak'ta 1 ton 18 kilogram metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu:

12.03.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir tırda, 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini belirterek, "Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Muş, Twitter hesabından, söz konusu operasyona ilişkin paylaşım yaptı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin, Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir tırda 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdiğini bildiren Muş, "Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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