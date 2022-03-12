Bakan Muş, Gürbulak'ta 1 ton 18 kilogram metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu:

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir tırda, 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini belirterek, "Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Bakan Muş, Twitter hesabından, söz konusu operasyona ilişkin paylaşım yaptı.
Gümrük Muhafaza ekiplerinin, Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir tırda 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdiğini bildiren Muş, "Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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