Bakan Nebati, 650 Gelir Uzman Yardımcısı alınacağının müjdesini verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yakında 650 kişilik Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapılacağını bildirdi.
Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özveriyle çalışan gelir uzmanlarının, özellikle vergide gönüllülük esasının artırılması ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik katkılarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade etti.
Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yakında 650 kişilik Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağımızın da müjdesini buradan vermek isterim. Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla, ülkemiz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Gelir Uzman Yardımcısı Sınavı’na katılacak adaylarımıza şimdiden başarılar diliyor, tüm mesai arkadaşlarıma azimli gayretlerinden ötürü canı gönülden teşekkür ediyorum."
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