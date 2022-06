Bakan Nebati, Adana'da "Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması"nda konuştu: (1)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 34,9 seviyesine yükseldiğini belirterek, "Ülkemizdeki 973 ilçemizin her birine taşıyarak 2023 yılında 1000 marka kooperatifimizi 1 milyar doları aşan ihracat yapabilen bir konuma getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Nebati, Adana Valisi Vali Süleyman Elban'ı ziyaretinin ardından bir otelde düzenlenen "Halkbank Üretin Kadınlar Buluşması"na katıldı.

Burada konuşan Nebati, ülke için ürettikleriyle kendisine, ailesine, ülkesine ve kalkınma sürecine büyük katkılar sağlayan kadın girişimcilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ellerinin değdiği her yeri güzelleştiren, girdikleri tüm mücadelelerden alınlarının akıyla çıkan, bilimden sanata, siyasetten spora kadar her alanda başarıyla yer alan kadınları selamlayan Nebati, kendilerini bugün bir araya getiren, üretken insanlara her daim destek veren ve "üreten kadının bankası" olma misyonuyla hareket eden Halkbankın yönetici ve çalışanlarına da teşekkür etti.

Nebati, son 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uyguladıkları dönüşüm hamleleriyle demokratik standartların geliştirilmesi ve kalkınmanın hızlandırılması gibi konularda önemli mesafeler katettikleri söyledi.

Bir yandan sanayi, ulaşım ve sağlık altyapısını geliştirdiklerini dile getiren Nebati, diğer taraftan da eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, ihracatın çeşitlendirilerek artırılması ve istihdam piyasasının iyileştirilmesi yönünde kayda değer gelişmeler sağladıklarını belirtti.

Kadınların ekonomik hayata katılım bakımından erkeklere kıyasla sınırlı kaldıklarının görüldüğünü aktaran Nebati, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Oysa bizim kadim medeniyetimizde kadınlar da üretim ve ticarette önemli bir yere sahip olmuşlardır. Bunun en güzel örneği Peygamber Efendimizin eşi Hazreti Hatice'nin ticaretle uğraşmasıdır. Bizler, kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayata katkı ve katılımlarına gerçekten önem veriyor, bunu daha ileriye taşımak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Ancak elbette kadını, sosyal, kültürel, fıtri bütün bağlarından kopararak salt ekonomik bir özne olarak da kesinlikle görmüyoruz. Kadınlarımızın annelik yaparken gösterdiği muazzam özveri ve aile hayatı içindeki üretken konumu, asla küçümsenemez, değersizleştirilemez. Öte yandan, dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefimizin gerçekleşmesi yolunda, kadınlarımızın ekonomimize giderek artan oranda katkılar sunmaya devam edeceklerine gönülden inanıyorum."

- "Yükseköğretim mezunu kadınlarımızın iş gücüne katılım oranı yüzde 70'ler seviyesinde"

Nebati, çalışma hayatına katılmak isteyip de çeşitli sebeplerle katılım sağlayamayan kadınların önündeki engelleri kaldırmanın en önemli görevlerinden biri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İktidara geldiğimizde yüzde 27,9 seviyesinde olan kadınların iş gücüne katılım oranı bugün yüzde 34,9 seviyesine yükselmiş durumda ancak bu rakamları elbette yeterli bulmuyoruz. İş gücüne katılım oranının, eğitim düzeyiyle yakından ilişkili olduğunu da görüyoruz, farkındayız. Nitekim yükseköğretim mezunu kadınlarımızın iş gücüne katılım oranı yüzde 70'ler seviyesinde. Dolayısıyla, kadınların iş gücüne katılımını artırma hedefimiz çerçevesinde odak noktamız eğitime çok önemli bir yer veriyoruz. Bu yüzden de kız çocuklarımızın eğitimine çok özel önem atfediyoruz. 2002-2003 döneminde yüzde 91,9 olan kız çocuklarımızın ilköğretimdeki brüt okullaşma oranını bugün yüzde 97'ye yükselttik. Yüksek öğrenime erişimi kolaylaştırmak amacıyla üniversitelerimizin sayısını 200'ün üzerine çıkardık. Çok şükür bugünün Türkiye'sinde artık her ilimizde üniversite, her üniversitemizde kız öğrencilerimiz, üniversite hayatına, akademi dünyasına çok önemli katkılar sağlıyorlar."

Bakan Nebati, iş gücü piyasasında daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla kadınlara pozitif ayrımcılık uyguladıklarını, bunu artırarak devam ettiklerini dile getirdi.

- "Kadınlarımızın önündeki engeli kaldıracağız"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a teşekkür eden Nebati, "Halkbank daha da koşacak, yol açacak, sizin önünüzdeki tüm engelleri kaldıracak. Engel varsa, bizi çağıracak kadınlarımızın önünde engel olanın engelini kaldıracağız. Baktık gücümüz yetmiyor, arkamızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var, hiç merak etmeyin. Pozitif ayrımcılık devam. Kadınlar başımızın tacı, gönlümüzün ilacı. Üretecekler, ticaret yapacaklar, kazanacaklar, vergi ödeyecekler, biz onlarsız yapamayız. Hep beraber sizlerle yolculuk çok daha iyi oluyor." ifadelerini kullandı.

Nebati, kadın istihdamının teşvik edilmesi amacıyla 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay süresince SGK desteği sağladıklarını hatırlatarak, KGF Yatırım Destek Paketi hakkında bilgi verdi.

Halkbankın sunduğu Kadın Girişimci Kredisi, Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli Esnaf Kredisi ve Kadın Kooperatifleri Destek Paketi uygulamalarıyla kadınları desteklediğini belirten Nebati, şunları aktardı:

"Dayanışmanın, yardımlaşmanın, birlikte üretmenin sağladığı özgüvene, güce ve birliktelik ruhuna inanıyoruz. Dayanışma ve iş birliğini, yalnızca kar amacı güden, duygusuz bir makinenin birbirini döndüren çarkları olarak değil, duygu yüklü, capcanlı bir organik yapının azimle, arzuyla, yüce bir ruhla birbiri için çalışan unsurları olarak tanımlıyoruz. Türkiye'de hepimizin aynı gemide olduğunu da unutmuyoruz. Hızımız, gücümüz, üretimimiz, hayallerimiz ortak. Biz bir bütünüz. Bu yüzden, toplumun tüm unsurlarını dayanışma çerçevesinde yaşayan bir organizma olarak düşünmek, ona göre hareket etmek durumundayız. Bunu birlikte başaracağız. İşte bu organik ve yaşayan bütünün en değerli parçalarından biri de kadın kooperatifleridir."

- "İşler, çarklar dönüyor. Bu çarklara kadın eli değdikçe bereketleniyor"

Türkiye’de toplam 1030 kadın kooperatifi bulunduğunu dile getiren Nebati, bunların 809'unun faaliyette olduğunun bilgisini verdi.

Nebati, bir yandan aktif kadın kooperatif sayısını artırırken bir yandan da niteliği geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Birbirini tekrarlayan, üretim ve pazarlama konularında yeterliliği olmayan kooperatifler yerine, yerel ürünlerini ve imkanlarını iyi tanıyan temsil kapasitesi yüksek, üretim ve pazarlama ağları kuvvetli kadın kooperatiflerine ihtiyacımız var. İşte bu hedefle çıktığımız yolda Halkbank bir yandan yeni kurulan kooperatiflere finansman desteği sağlarken, mevcut kooperatiflere de en uygun faiz oranıyla kredi imkanı sağlıyor. Ayrıca, kooperatiflerimizin gelişmesi amacıyla ihtiyaçları olan eğitimler düzenleniyor ve ürünlerini tanıtıp satabilmeleri için iş ağlarını geliştirmek üzere çeşitli destekler sağlanıyor. Tüm bu eforun amacı, öncelikle 81 ilde 81 Marka Kooperatifini çıkarmaktır."

Kooperatiflerin, Türkiye'nin ulusal ve organik iş birliği ağının çok önemli bir parçasını oluşturmakla kalmadığını, aynı zamanda ihracatçı olma özellikleri sayesinde ülke ihracatına da doğrudan katkı sağlama konusunda büyük bir potansiyel barındırdığını anlatan Nebati, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki 973 ilçemizin her birine taşıyarak 2023 yılında 1000 marka kooperatifimizi 1 milyar doları aşan ihracat yapabilen bir konuma getirmeyi hedefliyoruz. Ulaşılması zor olmayan, altyapısı hazır, üzerinde ilerlemeye başladığımız bir yol. İnşallah bu hedefimizi yakalayıp zamanla çok daha da üzerine çıkacağız. Bizim hedeflerimiz yapılabilecek, yakalanabilecek hedefler. 2023 vizyon hedefimiz vardı, geliyor mu? İnşallah 300 milyar dolarla yakalayacağız seneye. Sonra 2023'te 2053'ün kapısını açacağız. Türkiye ihracatla üretimle imalatla büyüyor istihdam yaratıyor. İşler, çarklar dönüyor. Bu çarklara kadın eli değdikçe bereketleniyor. Allah bereketinizi daim kılsın."

(Sürecek)​​​​​​​