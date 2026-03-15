Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

Liverpool, Premier Lig’in 30. haftasında evinde mücadele ettiği Tottenham ile son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kaldı. Galatasaray maçı öncesi ligde aldıkları kötü sonuç sonrası taraftarlar isyan bayrağını açtı.

Emre Şen

Premier Lig’in 30. haftasında Liverpool ile Tottenham, Anfield’da karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 18. dakikada Dominik Szoboszlai ile bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Konuk takım ise 90. dakikada Richarlison’un attığı golle eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 1-1’lik skorla sona erdi.

LIVERPOOL'DA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR!

Bu sonuçla puanını 49’a çıkaran Liverpool, ligde 5. sırada yer aldı. Tottenham ise 30 puanla 16. sırada kaldı. Teknik Direktör Igor Tudor, Tottenham ile çıktığı 5. maçta da kazanamazken, 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

"UYANMAMIZ GEREKİYOR!"

Dominik Szoboszlai, “Uyanmamız gerekiyor çünkü böyle devam edersek Konferans Ligi’ne kalmaya razı olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY İLE MAÇLARI VAR

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 18 Mart Çarşamba günü Liverpool, Galatasaray’ı konuk edecek.

