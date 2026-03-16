2026 Oscar Ödülleri kazananları açıklandı! Oscar'a “Savaş Üstüne Savaş” damga vurdu

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen Academy Awards bu yıl 98. kez sahiplerini buldu. ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Theatre’da düzenlenen Oscar töreninde 2026 yılına damga vuran yapımlar ve oyuncular ödüllerine kavuştu.

Gecenin sunuculuğunu ünlü komedyen Conan O'Brien üstlenirken, adaylık sayılarıyla dikkat çeken Sinners ve Savaş Üstüne Savaş, Oscar yarışına damga vurdu.

SEAN PENN TÖRENE KATILMADI

Öte yandan Sean Penn’in törene katılmaması çok konuşuldu. Ödül alan ismin Ukrayna'yı ziyaret ettiği konuşulurken tepkiler de sosyal medyada dikkat çekti.

Sinema dünyasının merakla beklediği 98. Oscar Ödülleri’nde kazananlar ise gece boyunca tek tek açıklandı.

İşte 2026 Oscar Ödülleri kazananlarının tam listesi:



En İyi Film: One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş)

En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

En İyi Uluslararası Film: Sentimental Value

En İyi Kadro: One Battle After Another

En İyi Erkek Oyuncu: Michael B. Jordan – Sinners

En İyi Kadın Oyuncu: Jessie Buckley – Hamnet

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Amy Madigan – Weapons

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sean Penn – One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş)

En İyi Sinematografi: Sinners

En İyi Orijinal Senaryo: Sinners

En İyi Uyarlama Senaryo: One Battle After Another – Paul Thomas Anderson

En İyi Kurgu: One Battle After Another

En İyi Görsel Efekt: Avatar: Fire and Ash

En İyi Saç ve Makyaj: Frankenstein

En İyi Kostüm Tasarımı: Frankenstein

En İyi Ses: F1

En İyi Özgün Müzik: Sinners

En İyi Belgesel Film: Mr. Nobody Against Putin

En İyi Kısa Belgesel: All the Empty Rooms

En İyi Animasyon Film: KPop Demon Hunters (K-Pop İblis Avcıları)

En İyi Kısa Animasyon Film: The Girl Who Cried Pearls