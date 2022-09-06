YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bakan Nebati: "Yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz"

Bakan Nebati: "Yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz"

06.09.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Nebati: "Yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen, Türkiye Ekonomi Modeline uyumlu, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürüttüklerini bildirdi.

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında bugüne kadar uygulamaya aldıkları destek paketlerinin, teminat eksikliği bulunan işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılaması hususunda önemli bir işlev gördüğünü ifade etti.

Bakan Nebati, yeni pakete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gelinen aşamada, teminat eksikliği yaşayan KOBİ’lerimizin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizle uyumlu şekilde, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz. Hazine Destekli Kefalet Paketi, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ’lerimizi odağına alan bir anlayışla kurgulanmakta olup, teknik çalışmaların tamamlanmasına müteakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beypazarı'nın höşmerim tatlısı ve yaprak sarması coğrafi işaretle tescillendiBeypazarı'nın höşmerim tatlısı ve yaprak sarması coğrafi işaretle tescillendi
MKE Ankaragücü'nden açıklama:MKE Ankaragücü'nden açıklama:
Hatay'daki Şarlayan Şelalesi doğaseverleri ağırladıHatay'daki Şarlayan Şelalesi doğaseverleri ağırladı
Anahtar Kelimeler:
Twitter

Ankara Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
04:47
Sabah
06:14
Öğle
12:52
İkindi
16:29
Akşam
19:21
Yatsı
20:42
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.