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Bakan Özer'den yeni görev yerine giderken yaşamını yitiren öğretmen için başsağlığı mesajı

03.09.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Özer'den yeni görev yerine giderken yaşamını yitiren öğretmen için başsağlığı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ataması yeni yapılan ve Erzurum'da görev yapacağı okuluna giderken trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmen Özge Kılıç'a Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm eğitim camiasına başsağlığı diledi.

Bakan Özer, Erzurum'un Karayazı ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmen Kılıç (26) için yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ataması yeni yapılan eğitim neferimiz Özge Kılıç öğretmenimiz, Erzurum'da görev yapacağı okuluna giderken elim bir trafik kazasında vefat etti. Değerli öğretmenimiz Özge Kılıç'a Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum."

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