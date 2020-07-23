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Bakan Öztürk’ten kan bağışı kampanyasına destek

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.07.2020 16:01 | Son Güncelleme

Kızılay’a düzenli olarak kan bağışında bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe meydanına kurulan gezici kan bağışı tırını ziyaret ederek destek verdi.Türk Kızılay’ının kan bağışı kampanyasına katılan Başkan Esat Öztürk, bağışta bulunmaları için ilçe halkına davette bulundu.Kan bağışının hayat kurtardığını belirten Başkan Öztürk ”Covid 19 nedeniyle kan veren vatandaşlarımızın sayısının azalması ülkemizdeki kan stoklarının düşmesine neden oldu.

Kızılay’a düzenli olarak kan bağışında bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe meydanına kurulan gezici kan bağışı tırını ziyaret ederek destek verdi.
Türk Kızılay’ının kan bağışı kampanyasına katılan Başkan Esat Öztürk, bağışta bulunmaları için ilçe halkına davette bulundu.
Kan bağışının hayat kurtardığını belirten Başkan Öztürk ”Covid 19 nedeniyle kan veren vatandaşlarımızın sayısının azalması ülkemizdeki kan stoklarının düşmesine neden oldu. Kan stoklarının yeterli seviyede tutmamız gerekiyor. Biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Türk Kızılay’ının her zaman yanındayız. Bu her şeyden önce bizim vatandaşlık görevimiz. Halkımızdan düzenli olarak kan bağışında bulunmalarını istiyorum. Unutmasınlar kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Kan bağışı, can bağışıdır.” diye konuştu.
Başkan Öztürk’ün yanı sıra belediye çalışanlarını da kan bağışında bulundu.

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