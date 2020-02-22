YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Bakan Pakdemirli Büyükşehir’de

Bakan Pakdemirli Büyükşehir’de

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.02.2020 09:28 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, ziyarette zenginlikler şehri Kayseri ile ilgili Bakan Pakdemirli’ye bilgi aktardı ve Kayseri’nin Bakanlığın da desteği ile tarım ve hayvancılıkta çok daha hızlı gelişebileceğini kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi Başkanlık girişinde karşıladı. Bakan Pakdemirli’nin Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaretine Vali Şehmus Günaydın, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları ve bürokratlar da katıldı. Başkan Memduh Büyükkılıç, Bakan Bekir Pakdemirli’ye ziyaretinin anısına kök boyadan yapılmış el dokuması kilim hediye etti. Kayseri’nin tarım ve hayvancılıktaki yeri ile ilgili bilgi veren Başkan Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle çok daha ileri noktalara taşınabileceğini dile getirdi.
Ziyarette Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye “Zenginlikler Şehri Kayseri” filmi de izletildi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi anlatan filmle birlikte şehir ve ilçeleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler aktardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındıArkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındı
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Hulusi Akar Bulvarı’na atardamar niteliğinde bağlantı yolu

Hulusi Akar Bulvarı’na atardamar niteliğinde bağlantı yolu

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

Konya’da 9 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Konya’da 9 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Ödemiş’te ayakkabı festivali

Ödemiş’te ayakkabı festivali

Otobüs kazaları masaya yatırıldı

Otobüs kazaları masaya yatırıldı

Kayseri Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:14
Öğle
12:57
İkindi
15:59
Akşam
18:29
Yatsı
19:46

Kayseri Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Neşe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Pırıltı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

CHP’de Ümit Özer güven tazeledi

CHP’de Ümit Özer güven tazeledi

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.