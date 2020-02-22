Bakan Pakdemirli Büyükşehir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, ziyarette zenginlikler şehri Kayseri ile ilgili Bakan Pakdemirli’ye bilgi aktardı ve Kayseri’nin Bakanlığın da desteği ile tarım ve hayvancılıkta çok daha hızlı gelişebileceğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi Başkanlık girişinde karşıladı. Bakan Pakdemirli’nin Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaretine Vali Şehmus Günaydın, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları ve bürokratlar da katıldı. Başkan Memduh Büyükkılıç, Bakan Bekir Pakdemirli’ye ziyaretinin anısına kök boyadan yapılmış el dokuması kilim hediye etti. Kayseri’nin tarım ve hayvancılıktaki yeri ile ilgili bilgi veren Başkan Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle çok daha ileri noktalara taşınabileceğini dile getirdi.

Ziyarette Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye “Zenginlikler Şehri Kayseri” filmi de izletildi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi anlatan filmle birlikte şehir ve ilçeleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler aktardı.

